Rimini, minorenne arrestato per rapina al Parco del Mare: collana e monopattino sottratti minacciando con spray al peperoncino

Momenti di paura martedì scorso, 12 agosto, nel Parco del Mare, a Rimini, dove un 17enne è stato arrestato dopo aver sottratto una collana e un monopattino a un coetaneo, minacciandolo con spray al peperoncino. La vicenda ha attirato subito l’attenzione delle pattuglie impegnate nel presidio dell’area, intervenute tempestivamente sul luogo dell’aggressione, nei pressi di Piazza Kennedy.

Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata affrontata da due giovani: uno le ha strappato la collana dal collo e, minacciandola con lo spray al peperoncino, le ha sottratto il monopattino noleggiato, prima di allontanarsi. Il ragazzo, scosso dall’episodio, ha immediatamente contattato la polizia, fornendo una descrizione dettagliata dei responsabili.

Le ricerche, coordinate anche con il Nucleo moto montato, hanno portato a individuare uno dei sospetti, minorenne di 17 anni, che aveva tentato di disfarsi dello spray al peperoncino gettandolo in un contenitore, recuperato dagli agenti. I vestiti corrispondenti alla descrizione della vittima erano nascosti nello zaino del giovane, che è stato riconosciuto nonostante un cambio di abbigliamento.

A seguito della denuncia formalizzata davanti alla madre della vittima, la squadra giudiziaria ha eseguito l’arresto del minorenne, privo di documenti identificativi, su disposizione del pubblico ministero del tribunale per i Minorenni di Bologna. Il giovane è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Ancona, in attesa della convalida dell’arresto davanti al giudice competente.