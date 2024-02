Rimini. Molestie ad una ragazza disabile in clinica, 50enne invalido rinviato a giudizio

Un 50enne, invalido su sedia a rotelle, è indagato per aver abusato sessualmente di una ragazza 21enne, gravemente disabile. Il fatto è accaduto a marzo scorso, in una clinica di Rimini. Il 50enne, non nuovo ad azioni del genere, è stato rinviato a giudizio dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

L’uomo è difeso dall’avvocato Andrea Guidi del Foro di Rimini, mentre la parte offesa è rappresentata dall’avvocato Marialba Cucchiella del Foro di Sulmona. Secondo le indagini dei carabinieri di Rimini, con la scusa di aver bisogno di aiuto per la sedia a rotelle, il 50enne aveva attirato in una zona priva di telecamere della struttura sanitaria la 21enne e avrebbe commesso l’abuso. Solo l’intervento di un’anziana ospite della struttura aveva impedito che l’uomo proseguisse nel suo intento.