Rimini. Molestie alle studentesse, professore denunciato e riconosciuto colpevole

Un professore di un istituto superiore del Riminese è stato condannato a due anni di reclusione in abbreviato per molestie sessuali su tre studentesse di 17 anni. Il giudice ha anche stabilito un risarcimento di 6mila euro per ciascuna delle parti civili e ha ordinato al docente di partecipare a un corso di recupero terapeutico per un anno. Le molestie consistevano nel toccare il seno delle ragazze con la scusa di controllare i compiti e nei commenti inappropriati. Le studentesse hanno denunciato i fatti avvenuti tra il 2019 e il 2021. Il professore è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale.