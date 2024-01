Rimini. Morta la psicologa riminese Vittoria Maioli Sanese, fondatrice del Consultorio famigliare della città

RIMINI. È deceduta oggi Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia. Nata a Rimini nel 1943, nel 1970 aveva fondato il Consultorio famigliare di Rimini. Era sposata con l’ex sottogretario e parlamentare Dc Nicola Sanese ed aveva sei figli, quattro naturali e due adottati. Maioli era un punto di riferimento per Comunione e Liberazione non solo a Rimini. Di recente aveva rilasciato un’intervista su Tempi riguardo al femminicidio di Giulia Cecchettin.

Oltre al suo lavoro clinico con le coppie, si occupava anche di gruppi di riflessione e formazione per genitori, operatori sociali, educatori e psicologi. Aveva condotto ricerche sulla coppia e sulla famiglia dal punto di vista psicologico, esistenziale, sociale, culturale e antropologico. Ha partecipato a numerosi convegni, congressi e seminari.