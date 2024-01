Rimini. Moto si scontra frontalmente contro un’auto: coinvolto un 18enne, ricoverato al Bufalini di Cesena

Un incidente stradale avvenuto alle 8 del mattino lungo viale Amerigo Vespucci a Rimini, vicino a via Misurata, nei pressi del Bounty, ha coinvolto un ragazzo di 18 anni diretto verso Riccione che si trovava in sella alla sua moto e un’auto guidata da un operaio che stava svoltando a sinistra.

Il giovane studente ha impattato frontalmente contro l’auto, venendo proiettato per 20 metri a causa dell’urto. Immediatamente dopo l’incidente, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Attualmente, sono in corso ulteriori esami clinici e diagnostici per valutare l’entità delle possibili fratture e contusioni subite.

La polizia locale ha effettuato i rilievi di legge e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.