Rimini. Motociclista non si ferma all’alt e si da alla fuga: arrestato dalla polizia

In data 30 luglio, nel corso della serata durante il regolare servizio di vigilanza stradale, un equipaggio della Polizia Stradale della Sottosezione di Riccione intimava l’ALT ad un motociclo condotto da un giovane straniero.

Il conducente non ottemperava all’ordine e si dava a precipitosa fuga sulla statale altezza di Misano Adriatico effettuando manovre pericolose ed azzardate che hanno messo in concreto pericolo la circolazione ed i pedoni.

L’inseguimento proseguiva nel centro urbano della frazione di Belvedere per parecchi minuti fino a quando, giunto in una via chiusa, abbandonava il motociclo e tentava la fuga a piedi in direzione dei campi adiacenti venendo raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una colluttazione.

Infatti, il ragazzo, privo di patente e sprovvisto di copertura assicurativa, opponeva resistenza, causando anche lesioni ad un agente, per le quali veniva tratto in arresto per Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale in attesa della direttissima disposta nella mattinata odierna.

Il soggetto, cittadino tunisino, dopo il processo, sarà trattato dal locale Ufficio Immigrazione per avviare le procedure di espulsione.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato