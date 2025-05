Rimini. MOVE & MIND – Alba in Movimento. Domenica 1 giugno 2025, ore 6:00, spiaggia del bagno Tiki 26

Evento speciale nell’ambito della Fiera del Wellness OFF

Rimini – Il team di Elen Souza, personal trainer brasiliana, specializzata in allenamento funzionale e benessere, organizza assieme al suo team, per domenica 1 giugno alle ore 6:00 un’esperienza unica: “Move & Mind – Alba in Movimento”, un evento esclusivo che si inserisce nel calendario della Fiera del Wellness OFF 2025.

Si tratta di un’ora di allenamento rigenerante sulla spiaggia di Rimini, anzi sul mare, pensata per risvegliare il corpo e la mente nel momento più magico della giornata: l’alba. Il workout sarà guidato dallo staff di Elen Souza e unirà esercizi di funzionale, mobilità articolare e stretching consapevole, in un flusso dinamico e coinvolgente adatto a tutti i livelli di preparazione.

“Il nostro obiettivo è offrire un momento di connessione profonda con se stessi, attraverso il movimento e la bellezza del paesaggio. Iniziare la giornata con energia, respirando il mare e ascoltando il proprio corpo: è questa la nostra filosofia”, spiega Elen Souza.

Per l’evento è indispensabile iscriversi, perché i posti sono limitati, ed è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp 348/0981594, o attraverso questo link:

https://www.eventbrite.it/e/move-mind-allenamento-allalba-sulla-spiaggia-di-rimini-tickets-1353859342739?aff=oddtdtcreator

Move & Mind non è solo un allenamento: è un invito a ritrovare equilibrio, energia e benessere in un’atmosfera suggestiva, immersi nella luce del nuovo giorno. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere la Fiera del Wellness sia all’interno che all’esterno della città di Rimini in modo autentico, attivo e ispirante.

Al termine dell’allenamento, tutti i partecipanti saranno invitati a condividere un momento conviviale: colazione sulla spiaggia con caffè e bomboloni caldi, per celebrare insieme l’inizio della giornata.

Dettagli evento:

-Luogo: Spiaggia Bagno Tiki 26 Rimini

-Orario: Ritrovo ore 5:45 – Inizio workout ore 6:00

-Ingresso (compreso di colazione 5,00 euro) | Prenotazione

-Per info e iscrizioni: [inserire numero WhatsApp o link]

https://www.eventbrite.it/e/move-mind-allenamento-allalba-sulla-spiaggia-di-rimini-tickets-1353859342739?aff=oddtdtcreator