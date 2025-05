Rimini. Nasce ‘SpiaggiaLiberaTutti’: a metà giugno il debutto del progetto per una spiaggia senza barriere e accessibile a chiunque

E’ una iniziativa unica e straordinaria. I lavori sono ormai conclusi ed è per questo che oggi siamo qui: valorizzare e promuovere l’apertura ufficiale, dal 16 giugno, di ‘SpiaggiaLiberaTutti. E’ un a cosa così bella e nuova che deve essere promossa adeguatamente e per tempo, perché oltre a offrire servizi innovativi rende onore e lustro a una città come la nostra“.

Così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, durante la presentazione di una nuova spiaggia senza barriere, davvero libera, per tutti. Va nella direzione di rafforzare un modello di turismo e di accoglienza pienamente accessibili e inclusivi, senza preclusioni o discriminazioni, il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’, la proposta del Comune di Rimini nata con l’obiettivo di mettere a disposizione della città e dei visitatori una spiaggia fruibile da chiunque, con dotazioni e servizi in grado di rispondere alle esigenze delle più varie tipologie di utenti, compresi coloro che presentano disabilità fisiche e psichiche di vario tipo.

Un progetto di grande valore sociale che trova sede nel cuore della marina riminese, la spiaggia libera di piazzale Boscovich, da sempre punto di riferimento per la città che da questa estate si rinnova, diventando ancor più ‘libera’ di essere vissuta da tutti. I lavori di allestimento delle strutture sono alle ultime battute, mentre a breve avverrà la consegna della spazio al soggetto gestore per l’avvio delle attività previsto per la metà di giugno.

“‘SpiaggiaLiberaTutti’ è un progetto che mi sta particolarmente a cuore per lo straordinario valore che racchiude – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Sono esperienze come queste, più che tante parole, a rimarcare davvero cosa vuol dire cultura dell’accoglienza, nel suo significato più ampio e più vero. Da anni la nostra spiaggia può contare su tanti stabilimenti balneari capaci di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle persone disabili. Oggi facciamo un ulteriore salto in avanti, con un’iniziativa pilota che vede insieme il pubblico, gli operatori balneari, il terzo settore, insieme per dare forma ad una spiaggia davvero libera da pregiudizi, barriere e differenze. Nessuno escluso”.

“Vogliamo rendere la nostra Regione sempre più non solo terra d’accoglienza, com’è nella sua vocazione storica, ma anche terra di inclusività – commenta l’assessora al Turismo della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni – L’iniziativa presentata oggi a Rimini è un tassello fondamentale di questa strategia che si innesta nel Progetto di Turismo Accessibile “Welcome Everybody in Emilia-Romagna” che la Regione ha avviato grazie a fondi ministeriali nell’autunno del 2023 su 10 località della Riviera e che proseguirà tra settembre 2025 e agosto 2027, coinvolgendo 10 nuovi comuni, tra cui due altre nuove località costiere. Tutti devono essere posti nelle migliori condizioni possibili per poter godere delle tante opportunità di vacanza che l’Emilia-Romagna offre. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Rimini che ha creduto fortemente in questo percorso innovando all’insegna dell’inclusione un luogo iconico del suo waterfront”.

“Scegliere di dare vita ad un progetto di questo tipo nel cuore balneare di una città come Rimini riconosciuta come tra i punti di riferimento del turismo internazionali ha un grande valore simbolico – sottolinea l’assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda – E’ un messaggio forte della volontà di abbattere quelle barriere che spesso sono più culturali che fisiche, attraverso un progetto che può essere un modello per altre esperienze simili. Conclusi gli interventi di riqualificazione e adeguamento della spiaggia, ora siamo finalmente pronti a metterci alla prova, potendo contare sull’esperienza, l’entusiasmo e la voglia di crescere di tutti i soggetti protagonisti di questa nuova esperienza”.

La spiaggia: i servizi e le dotazioni

La ‘SpiaggiaLiberaTutti’ è concepita secondo i principi del “Design for All”, un approccio che mira a creare servizi accessibili a tutti gli utenti, comprese le persone con diversi tipi di disabilità (cognitive, sensoriali, motorie), con disabilità temporanee e tenendo conto delle diverse fasce di età.

Il progetto è organizzato per spazi schematici, dislocati in modo sequenziale, facilmente ed univocamente individuabili e segnalati e caratterizzati da colori guida, utilizzando gradazioni di colore diversi a seconda delle differenti funzioni a cui conducono. Per la comunicazione sono utilizzati pittogrammi tipici della Comunicazione Aumentativa e Alternativa in linguaggio Arasaac.

A partire dall’estate 2025 la spiaggia metterà a disposizione 16 “suite ombreggiate” riservate a chi ha disabilità più gravi, cioè gazebo su pedana dotati di specifici arredi a cui su aggiungono altri quattro gazebo, due dedicati ad ospitare attività e a consumare i pasti, altri due invece pensati come “spazio calmo”, aree relax che hanno la funzione di agevolare la transizione dall’esterno verso ”l’esperienza di vita balneare” per gli utenti più sensibili oltre a dare l’opportunità alle famiglie di prendersi una pausa prima o durante l’esperienza in spiaggia. Presenti tre docce esterne, due blocchi di servizi con spogliatoi e docce al coperto.

Tutti i servizi saranno su pedane, e serviti da due passerelle che dal marciapiede portano a mare mediante percorso totalmente in piano. Ulteriori passerelle srotolabili saranno poste giornalmente sulla battigia, a completamento del percorso al mare, per agevolare l’accesso all’acqua per l’utenza con difficoltà motorie.

Saranno messe a disposizione anche ausili particolari per chi ha disabilità motorie più gravi, nello specifico: due sedie (tipo Solemar) per lo spostamento su sabbia, due sedie mare (tipo Job) per l’accesso in acqua e una carrozzella (tipo Sofao) che permette anche l’immersione, oltre ad un sollevatore elettrico per il trasporto delle persone.

Il progetto ha visto un investimento da parte del Comune di Rimini di 430mila euro, a cui si aggiunge il contributo di 150 mila euro della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’.

L’affidamento alla cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi”

A gestire per questa prima estate il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ è la cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi”, soggetto capofila di un gruppo che vede la presenza di Club Nautico di Rimini, Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica RiminiUp, Cooperativa sociale Service Web, Inopera Impresa sociale, Cooperativa Bagnini Rimini sud e The Beach Srl. L’affidamento è arrivato a seguito di una istruttoria pubblica indetta dall’Amministrazione Comunale che ha visto il coinvolgimento in fase di progettazione degli enti del terzo settore e che ha portato alla presentazione di due soluzioni progettuali, che sono poi state valutate sulla base della qualità e sostenibilità della proposta.

Agli operatori spetterà il compito di far sì che le strutture e le dotazioni messe a disposizione diventino uno spazio di vita, divertimento e relax per tutti, non solo garantendo servizi di assistenza qualificata e un ambiente attento e sensibile a supporto delle persone con disabilità, ma altresì promuovendo attività ricreative e sportive inclusive (che possano essere praticate da tutti indipendentemente dalla disabilità) e realizzando iniziative ed eventi che possano far conoscere SpiaggiaLiberaTutti ai cittadini e turisti, sensibilizzando sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità.

L’affidamento avrà durata per la stagione 2025, eventualmente prorogabile anche per la prossima estate, e prevede un investimento da parte del Comune di Rimini per lo svolgimento dei servizi e delle attività di 90mila euro.