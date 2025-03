Rimini. Nasconde marijuana nella cassetta del gatto, ma il cane antidroga la trova. Arrestato peruviano per spaccio

Un uomo di origine peruviana è stato arrestato a Rimini per spaccio di stupefacenti. Aveva nascosto la droga nella cassetta del gatto per ingannare i cani antidroga, ma non è riuscito a sfuggire alla Polizia di Stato. Durante la perquisizione sono state trovate dosi di marijuana e denaro in contanti, mentre in casa sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di stupefacenti. Il cane antidroga della Polizia Locale di Rimini, Bruce, ha permesso di scoprire tutto il materiale nascosto. L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di denaro presumibilmente guadagnato dalla vendita di droga.