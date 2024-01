Rimini. Nascondeva la refurtiva in uno zaino, beccato ladro di cosmetici al centro commerciale

Domenica 28 gennaio, vicino a un centro commerciale di Rimini, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno arrestato un uomo di 35 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato. L’uomo è stato trovato in possesso di prodotti cosmetici del valore di circa 215,00 euro, presumibilmente rubati da un esercizio pubblico nelle vicinanze. È importante notare che l’uomo era già stato destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Rimini nel corso dell’anno 2021. Il personale della sorveglianza ha individuato l’uomo e l’intervento dei Carabinieri ha permesso di trovare la merce all’interno di uno zaino che l’uomo aveva con sé. Poiché l’uomo non è riuscito a giustificare la presenza degli articoli, è stato accompagnato presso il Comando di polizia competente. Successivamente, la merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.