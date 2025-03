Rimini. Negoziante bangladese accusato di violenza sessuale su minorenne

La Procura della Repubblica di Rimini ha avviato un procedimento penale nei confronti di un negoziante di origine bangladese, accusato di aver molestato una cliente minorenne all’interno del suo negozio sul lungomare. L’incidente, avvenuto il 14 luglio scorso, ha visto coinvolta una ragazza di 17 anni, che ha sporto denuncia presso i carabinieri, raccontando di essere stata toccata in modo inappropriato mentre si trovava nel camerino per provare alcuni vestiti.

In seguito alla denuncia, la Procura ha aperto un’indagine per violenza sessuale, procedendo ora con la richiesta di rinvio a giudizio per l’imputato. Si attende la fissazione dell’udienza preliminare, che rappresenterà un passo importante per il proseguimento del caso.