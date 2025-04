Rimini nel 2024 in contrasto con le tendenze nazionali, nascite in aumento e crescita delle immigrazioni

Nel panorama italiano, caratterizzato da un calo demografico evidente, Rimini emerge con dati contrastanti. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, nel 2024 le nascite in Italia hanno registrato una diminuzione del 2,6%, con un tasso di fecondità che ha raggiunto il minimo storico di 1,18 figli per donna. Tuttavia, nel comune di Rimini, la situazione è diversa: le nascite sono aumentate del 5,28% rispetto all’anno precedente, un segnale positivo che contrasta con la tendenza nazionale. Un dato interessante è la maggioranza di fiocchi azzurri (477) rispetto a quelli rosa (440), anche se è importante prendere questo aumento con cautela, considerando che, nel lungo periodo, Rimini segue comunque il calo registrato a livello nazionale.

Un altro tema rilevante riguarda la composizione della popolazione giovane. A Rimini, sono 37.101 i figli single che vivono in famiglia, di cui 17.968 maggiorenni, con una predominanza di giovani maschi. Questo riflette una caratteristica demografica di una comunità che, pur vivendo in un contesto in continua evoluzione, conserva una forte componente giovanile.

Riguardo ai movimenti migratori, Rimini sta vivendo una netta inversione di tendenza rispetto al resto d’Italia. Nel 2024, le immigrazioni hanno superato le emigrazioni, con 4.414 arrivi contro 3.860 partenze. Inoltre, sono 112 i cittadini italiani che, dopo un periodo all’estero, hanno scelto di tornare a Rimini, segnando un incremento di 19 unità rispetto al 2023. La Spagna è il principale Paese europeo di provenienza, con 91 emigranti. La fascia di età più coinvolta dai movimenti migratori, sia in entrata che in uscita, è quella dei 30-34enni, che costituiscono il 13,68% delle partenze (528 persone) e il 13,86% degli arrivi (612 persone).

Un dato che evidenzia la solidità del legame con il territorio è quello che riguarda i cittadini che risiedono a Rimini da sempre: ben 58.626 persone, ovvero il 40% della popolazione totale, vivono nella città costantemente sin dalla nascita, un segno di radicamento e continuità nella comunità riminese.

La situazione demografica di Rimini, quindi, pur rispecchiando in parte le tendenze generali, presenta anche aspetti positivi, tra cui l’aumento delle nascite e la crescita degli arrivi, che potrebbero influire sulla vitalità sociale ed economica della città nei prossimi anni.