Rimini nominata la sesta città italiana con i tassi di traffico più bassi

Rimini è la sesta città italiana in cui guidare è meno stressante

Classifica Città Minuti trascorsi nel traffico per viaggio Livello di traffico (su 200) % di persone che si spostano in auto 1 Piacenza 13 49 25.0% 2 Pisa 15 63 30.0% 3 Bolzano 20 67 27.3% 4 Bari 17 70 36.4% 5 Forlì 20 81 50.0% 6 Rimini 18 85 57.1% 7 Reggio Emilia 17 79 66.7% 8 Bergamo 25 102 27.3% 9 Perugia 21 89 50.0% 10 Trieste 29 95 23.3%

Famosa per l’animata movida estiva sulla costa Romagnola, Rimini si classifica come la sesta città meno trafficata d’Italia. Gli automobilisti trascorrono in media 18 minuti nel traffico per viaggio, con un livello di traffico totale di 85 su 200. Solo il 57% dei residenti si sposta in auto, rendendo questa località una delle mete migliori per gli amanti della guida.

Al vertice della classifica troviamo Piacenza, la città italiana in cui guidare risulta essere meno stressante. Con appena 13 minuti trascorsi nel traffico per viaggio e un livello di traffico pari a 49 su 200, Piacenza offre un’esperienza di guida particolarmente fluida. Anche la bassa percentuale di residenti che si spostano in auto (25%) contribuisce a mantenere le strade libere, rendendola una meta ideale per chi cerca comodità al volante.

Subito dopo, Pisa conquista il secondo posto con 15 minuti di traffico per viaggio e un livello complessivo di 63 su 200. Qui il 30% dei cittadini sceglie l’auto per i propri spostamenti, una cifra contenuta che riflette una mobilità equilibrata. Bolzano, invece, completa il podio con 20 minuti nel traffico per viaggio e un traffico leggermente più elevato (67 su 200), ma resta comunque una delle realtà più virtuose, anche grazie a un utilizzo moderato delle auto (27.3%).

Chiude la top 10 Trieste, che si distingue per il livello di traffico relativamente contenuto (95 su 200) e una bassa percentuale di automobilisti (23.3%), la più bassa tra tutte le città in classifica. Nonostante i 29 minuti medi nel traffico per viaggio, superiori rispetto alle prime classificate, la città si posiziona comunque bene, segno di un sistema viario che riesce a contenere lo stress della guida anche nelle aree urbane più complesse.

Dalla parte opposta della classifica, Monza, Modena, Arezzo e Napoli si classificano come le città d’Italia più congestionate, con oltre 35 minuti di rallentamenti per viaggio al giorno.

https://www.imiglioricasinoonline.net/blog/citta-trafficate.php