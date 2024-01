Rimini. Non rispetta il “divieto di avvicinamento” all’ ex compagna: arrestato dalla Polizia di Stato

Nella serata del 15.01.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il Reato di Violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nello specifico, alle ore 22.00 circa, una volante della Questura di Rimini veniva inviata presso l’abitazione di una donna, la quale tramite una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – NUE, segnalava la presenza del suo ex compagno nei pressi della propria abitazione che le riferiva di aver freddo e le chiedeva una sigaretta, nonostante i divieti a lui imposti.

Giunti sul posto, i poliziotti notavano subito l’uomo, che nel frattempo, visti gli agenti, cercava di allontanarsi, ma veniva prontamente bloccato.

In considerazione dei fatti accaduti, si procedeva all’arresto del soggetto in attesa del Giudizio Direttissimo che si terrà in mattina odierna.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato