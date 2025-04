Rimini. NTS Informatica Basket Rimini – Self Group Millennium Basket Padova

Domenica 17 marzo 2024 alla palestra Carim di via Cuneo 11 alle ore 15:00 arriva la capolista Self Group Millennium Basket Padova, appena retrocessa dalla massima serie e con tutte le carte in regola per tornarci alla massima velocità. In questa stagione i veneti realizzano oltre 78 punti a partita subendone appena 31 e non hanno lasciato scampo a qualsiasi avversaria sul loro cammino totalizzando un 10/0 un biglietto da visita che non lascia molte possibilità alle avversarie.

Riconosciuto doverosamente tutto questo NTS Informatica Basket Rimini non si tira indietro e si impegnerà a fare la migliore figura possibile. I pesi sulla bilancia sono evidenti e la chiave per limitare tanta potenza sarà inevitabilmente la difesa poiché tra i primi 21 realizzatori della serie B con almeno 15 ppg troviamo quattro dei loro componenti e solo limitandoli si potrà ottenere qualche risultato.

Fatto questo si dovranno fare i conti con i falli commessi per fermarli e le conseguenti energie residue per andare a canestro. Detta così sembra facile e non lo sarà, in ogni caso mai dire mai e comunque vada sarà un successo.

Uff. stampa NTS Informatica Basket Rimini