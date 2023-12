Rimini. Nuova accessibilità al quartiere Padulli

Con la conclusione dei lavori e l’apertura del ponte su via Tosca, da domani pomeriggio inizierà nel quartiere Padulli una nuova viabilità più accessibile e sicura, attraverso un’opera molto attesa dai residenti. L’intervento, previsto dal lotto ‘C’ del progetto già realizzato nel 2020, è stato pensato con l’obiettivo di mettere in sicurezza e velocizzare le vie di ingresso e di uscita dal quartiere, snellendo la viabilità e agevolando la circolazione anche su via Marecchiese.

In particolare, il nuovo ponte carrabile sul torrente Mavone Piccolo, adiacente alla Strada Statale 16, consentirà da domani il collegamento di via Tosca con la nuova piccola rotatoria urbana, già aperta al traffico. Da lì si accede a via Cerasolo, che conduce all’ex stabilimento Valentini (oggi Marinelli) e alla Strada Statale 16, immettendosi infine nella grande rotatoria ‘Valentini’, già in funzione da alcuni anni sull’Adriatica. Dalla rotonda ‘Valentini’ a Via Tosca, per accedere più velocemente al quartiere Padulli.

Comune di Rimini