Rimini. Nuova piscina comunale, riconoscimento del contributo annuale a sostegno della gestione struttura

Avanza l’iter verso l’apertura della nuova piscina comunale di Viserba. Mentre i lavori sono praticamente conclusi, procede il percorso che andrà a definire la gestione dell’impianto, attualmente oggetto di bando di gara.

Nella seduta odierna la V Commissione ha infatti espresso parere favorevole al contributo che l’Amministrazione Comunale riconoscerà al soggetto che si aggiudicherà la gestione, pari a 180mila euro all’anno per l’intera validità della concessione, definita in 15 anni.

Questo contributo (soggetto a ribasso in fase di gara) è stato stabilito allo scopo di garantire l’equilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) e la sostenibilità dell’impianto, in considerazione della valenza pubblica della struttura, dove troveranno spazio anche le attività delle società sportive e delle scuole della città.

La scadenza del bando è fissata al 4 agosto, ultimo termine per la presentazione delle domande. L’obiettivo è quello di completare entro il mese di settembre la procedura di affidamento della gestione a cui seguirà l’apertura al pubblico prevista per l’inizio del 2026.

Al gestore è richiesto un intervento iniziale di allestimento e completamento dell’impianto per un valore dell’investimento non inferiore a 500mila euro rispetto al quale il Comune di Rimini riconosce un contributo pari al 50%. Il concessionario avrà il diritto di utilizzo dell’immobile nel suo complesso a fronte del pagamento a favore dell’ente di un canone annuo di disponibilità della struttura pari a 60mila euro. Il concessionario dovrà sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse alla gestione nessuna esclusa.

Elemento fondamentale nella valutazione dell’operatore economico per l’affidamento del servizio sarà la capacità del soggetto gestore di preservare la valenza sociale della struttura in sinergia con il contesto locale di riferimento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio, offrendo loro spazi e tariffe agevolate per promuovere l’attività sportiva a livello locale e giovanile. Parallelamente il progetto definisce un sistema efficiente per garantire l’accesso gratuito agli enti designati, come le scuole ed altre organizzazioni di interesse pubblico, attraverso convenzioni che regolamenteranno le modalità ed i tempi di utilizzo, assicurando al contempo la disponibilità degli spazi per tutti gli utenti e la manutenzione ottimale dell’impianto.

