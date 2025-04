Rimini. Nuove contestazioni sulla dinamica del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli

Il caso del ritrovamento di Pierina Paganelli continua a sollevare interrogativi, con la difesa di Louis Dassilva che mette in discussione la ricostruzione fornita dalla testimone chiave, Manuela Bianchi. Secondo i legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, ci sarebbero incongruenze temporali che renderebbero difficile la sua presenza sul luogo del delitto al momento del ritrovamento.

La testimonianza di una testimone, che afferma di aver lasciato il garage sotterraneo di via del Ciclamino alle 8:10:50, include l’osservazione della basculante aperta e della luce accesa nell’abitazione di Bianchi. Tuttavia, la difesa sottolinea come, se Dassilva fosse stato ancora nel garage, non avrebbe avuto il tempo necessario per risalire al terzo piano del suo appartamento, come dimostrerebbe il suo cellulare, che registra attività in casa alle 8:11:54.

Inoltre, gli avvocati della difesa insistono sul fatto che il tragitto dal garage all’appartamento richiederebbe un tempo superiore a un minuto, contraddicendo così la possibilità di un rapido accesso. Dall’altro lato, i legali dei figli di Pierina Paganelli ribattono che la testimone non avrebbe avuto una visione chiara della situazione, lasciando aperta la possibilità che Dassilva fosse uscito poco prima di essere avvistato.

Ulteriore oggetto di discussione è il cellulare di Bianchi, che secondo un’analisi difensiva avrebbe registrato interazioni nel momento in cui era stato dichiarato che la donna non lo avesse mai utilizzato. I legali di Dassilva si interrogano su come sia possibile che il telefono abbia mostrato segni di attività se, come sostenuto, era sempre rimasto nella borsa. Tuttavia, i rappresentanti dei figli di Paganelli controbattono che tali interazioni potrebbero essere il risultato di notifiche o contatti accidentali.

Nel frattempo, il programma Mediaset “Le Iene” ha sollevato critiche sull’operato di Davide Barzan, attuale consulente legale di Manuela Bianchi, mettendo in luce il suo coinvolgimento nella fase iniziale delle indagini come rappresentante comune delle parti coinvolte. La trasmissione ha anticipato ulteriori rivelazioni sul tema nella prossima puntata.