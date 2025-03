Rimini. Nuove Idee Nuove Imprese: Martedì 3 dicembre si proclamano i vincitori

-L’evento finale, aperto al pubblico, è in programma alle 16:30 al Centro Congressi SGR

Rimini, 26 novembre 2024 – L’edizione 2024 di Nuove Idee Nuove Imprese si avvia alle battute conclusive. Martedì 3 dicembre alle ore 16:30, al Centro Congressi SGR, si terrà l’evento finale, aperto al pubblico e gratuito, che proclamerà i progetti vincitori della business plan competition.

All’avvio del percorso erano 117 i candidati; ora, dopo un lungo percorso di formazione, i 15 finalisti selezionati dal Comitato Tecnico e Scientifico dovranno esporre le loro idee di business, che nel frattempo sono divenute progetti concreti.

Lo faranno presentando il loro progetto attraverso un pitch che, in soli pochi minuti, dovrà convincere la giuria e il pubblico in sala, chiamato a votare attraverso una tecnologia digitale.

In palio, oltre ad un montepremi di 20 mila euro che sarà assegnato ai primi tre classificati, numerosi benefits messi in palio dai soci e dai partner di Nuove Idee Nuove Imprese.

L’evento, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, sarà moderato da Diego De Simone.

Alle 17.30, salirà sul palco un ospite attesissimo. Si tratta di Gianluca Spadoni, imprenditore, autore, docente e speaker. Nella sua carriera ha incontrato e motivato 500.000 persone che hanno compiuto passi decisivi nella capacità di proporre sé stessi e le proprie aziende.

Il mondo delle imprese e del lavoro lo conosce attraverso il suo format Evolution Forum, guida italiana della formazione manageriale, di team commerciali e dello sviluppo della crescita personale.

Gianluca Spadoni è stato major partner di Anthony Robbins, il più grande formatore motivazionale e life coach del mondo e, in collaborazione con Hi-Performance, è trainer dei due appuntamenti italiani preparatori alla convention annuale di Robbins.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqNC1Z38PAfSFf2u1E13_Qs7SVFu1GMINMYAaSWeA7X7lv8Q/viewform.

I 15 PROGETTI FINALISTI

BELM: è un assistente collaborativo intelligente sviluppato da Levery srl Società Benefit per trasformare il settore delle costruzioni, supportando i professionisti dell’edilizia durante l’intero ciclo di vita degli edifici.

BOTTEGA PRAMA: è un brand di abbigliamento tecnico che si occupa della creazione e l’innovazione dei capi tecnico-protettivi per danza e Urban sport. Punta ad un sistema di economia circolare virtuoso utilizzando come materie prime le rimanenze di altri brand.

CINEMATOCCO: si occupa di distribuzione cinematografica innovativa basata su marketing virale ed esperienziale, che implementa la monetizzazione di film dal target giovanile, offrendo alle aziende pacchetti di diritti delle opere filmiche per campagne packaging, merchandising, eventi e pop-up store a tema.

COPERNIGLASS: è una vetrata fotovoltaica trasparente che combina design elegante e tecnologia avanzata, trasformando le superfici degli edifici in generatori di energia pulita.

DYNAMIC ENGINES: si propone di progettare e sviluppare una nuova generazione di motori evoluti per tutti i settori della mobilità, con particolare riferimento al settore aeronautico.

FINDER: semplifica lo shopping online, offrendo una one-stop platform per trovare e acquistare immediatamente il prodotto desiderato al miglior prezzo, risparmiando tempo e denaro con una ricerca automatizzata e senza sforzo.

FUTURA AI: opera nel campo delle soluzioni di intelligenza artificiale generativa per piccole e medie imprese. L’azienda sviluppa tecnologie avanzate per la ricerca documentale e l’analisi dei dati, ottimizzando i processi aziendali e l’utilizzo delle risorse umane.

LA SCUOLA TRADIZIONAL DIGITALE: Ludotechnic progetta e realizza dispositivi interattivi multimediali per ambienti di apprendimento ibrido, che uniscono tradizione e tecnologia, ispirati dai principi del metodo Montessori.

MEDICI UMANI: promuove la salute mentale dei medici offrendo servizi che rimettono al centro la persona dietro al camice, per una medicina più umana.

MOBILITA’ AUTONOMA PER DISABILI: è una nuova moto studiata per i disabili che permetterà, grazie ad alcune soluzioni tecniche, di trasportare, in completa autonomia persone con mobilità ridotta, adatta sia per i paraplegici sia per arti inferiori amputati.

MYVET: ha sviluppato l’identità digitale degli animali domestici direttamente collegata al libretto sanitario, connettendo proprietari, veterinari e professionisti del settore. Le sue due applicazioni “MyVet” e “MyVet Business” creano un ecosistema completo che semplifica la gestione, il riconoscimento e la condivisione dei dati sanitari animali.

RADINEXT: è un progetto di impresa sociale che mira a promuovere una gestione e rigenerativa e sostenibile dei terreni.

RENT&FUN: punta ad incentivare le escursioni in e-bike nel territorio romagnolo da parte dei turisti attraverso un’applicazione che riunisce tutta l’offerta delle e-bike a noleggio sul territorio e ne facilita il noleggio con prenotazione/pagamento e consegna del mezzo presso l’hotel dove alloggia il turista.

SAFE CROSSWALK: sviluppa un sistema per la sicurezza degli attraversamenti pedonali, rivolto a enti pubblici e costruttori automobilistici.

VERBA – AI SOLUTION: è una idea di impresa di servizi e prodotti software, a supporto del settore industriale, che assiste le aziende ad integrare i modelli di linguaggio basati su intelligenza artificiale nei propri processi industriali.

SOCI – Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

MAIN PARTNER E SPONSOR – Oltre alla presenza come main partner di Rivierabanca, l’iniziativa beneficia del sostegno degli sponsor Deloitte & Touche SpA, Gruppo SGR e Studio Skema.

PARTNERS – Nemeni Teneri Capital SG, Zeitgroup, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Adrias Online, Fattor Comune, Innovation Forum, Evolution Forum, Crédit Agricole Italia.

PATROCINI – Comune di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Campus di Rimini, Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, e il Commercio, il Lavoro, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino; Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’AASS.

