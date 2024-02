Rimini. Nuovi interventi dal valore di 90 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche

“Intorno a questo tema – prosegue l’Assessore Morolli – abbiamo avviato un ragionamento da tempo: il Parco del Mare è un esempio di un luogo che coniuga gli l’estetica e le funzionalità con l’abbattimento delle barriere architettoniche: dalle rampe ai camminamenti, passando per le aree gioco per bambini, come ad esempio la Foresta del Mare, che ha previsto un finanziamento di 550 mila euro e che, di recente, è stata presa come modello anche in ambito internazionale. E poi ci sono tutti gli interventi della zona del V Peep, tra cui quelli in via Simonini, in via Bianchelli e dietro via delle Fiera, lato Ex Cinema Astoria, dove è stata messa a punto la riqualificazione delle rampe. Un focus particolare è stato posto anche sulle strutture sportive, che ha visto ad esempio il potenziamento in chiave accessibile della piscina al Flaminio e l’acquisto di un braccio di ferro per gli spostamenti, l’installazione di un montascale al Palazzetto per l’accesso al campo da basket, l’adeguamento dei bagni della palestra Carim. A questo si aggiunge il capitolo del polo scolastico di Viserba con la riqualificazione in termini di inclusività del parcheggio a fianco. Anche le aree verdi dei parchi sono state e saranno al centro di importanti interventi, vedi il parco Pellosi di Viserba e l’intervento da 1,6 milioni di euro calendarizzato per il prossimo anno al parco Torino Bello. Ci sono inoltre gli interventi diffusi nelle diverse arterie – come via jano Planco e via Matteotti – che attraversano il territorio”.

Comune di Rimini