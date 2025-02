Rimini. Nuovi interventi per la viabilità tra Torre Pedrera e Viserbella

Nell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione del collegamento tra via Lago Margherita e via Diredaua.

Obiettivo del progetto è quello di migliorare la viabilità compresa tra il mare e la ferrovia a Torre Pedrera, attraverso una serie di opere che prevedono lo sfondamento della stessa via Lago Margherita verso monte, così come delle parallele via Lago Vittoria e via Lago Tana e creando un collegamento con via Lago Rodolfo. Il progetto è completato poi dalla realizzazione di parcheggi e dall’allargamento della sede stradale di viale Luigi Domeniconi, l’asse a monte parallelo del lungomare e principale arteria della zona mare. L’opera procederà per stralci funzionali e autonomi, ad iniziare proprio dall’allargamento della sede stradale di viale Luigi Domeniconi nel tratto tra via Lago Margherita e via Lago di Garda, con realizzazione di tutti gli innesti, ampliamento percorsi protetti e regolarizzazione dei parcheggi. Per questo primo stralcio di lavori è previsto un investimento di 400mila euro a fronte di un investimento complessivo pari a circa 2,5 milioni di euro, che comprenderà anche l’implementazione della linea della pubblica illuminazione.

“Si tratta di un intervento rilevante che rientra nella complessiva riorganizzazione della viabilità tra Viserbella e Torre Pedrera – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – sarà infatti complementare ed in continuità con i lavori che sono partiti pochi giorni fa per l’estensione di viale Porto Bardia sempre verso viale Diredaua, nella prospettiva di rafforzare i collegamenti tra la fascia più a mare e quella prossima alla ferrovia. Un intervento che è coerente con una serie di altri interventi mirati che interessano la viabilità nord, a partire dal quadrante che si sviluppa attorno a via Verenin Grazia a Viserbella, dove sorgerà la nuova scuola Fai Bene”.

Fa parte di questa programmazione di interventi di fluidificazione e messa in sicurezza anche il progetto del percorso ciclabile che metterà in congiunzione via Orsoleto con via Verenin Grazia e il lungomare, servendo appunto anche la nuova scuola Fai bene, il polo educativo innovativo finanziato da risorse dell’INAIL. E’ di pochi giorni fa la conferma che l’opera ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna il finanziamento richiesto attraverso la candidatura del progetto bando “Bike to work 2024-2026”, che coprirà il costo dell’opera circa dell’80%, cioè con 750mila euro a fronte di un investimento totale di 937mila. Il nuovo percorso sarà complementare alla rotatoria di recente realizzazione e propedeutica allo sviluppo delle funzioni scolastiche, sportive, turistiche dell’intera area. Un intervento di ricucitura che consentirà di mettere in sicurezza l’intera arteria.

Comune di Rimini