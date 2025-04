Rimini. NUOVO LABORATORIO ANALISI INAUGURATO OGGI ALLA CLINICA NUOVA RICERCA

Giorgio Celli: “Tecnologia sofisticata e puntualità nei risultati. Il 96% degli esami viene realizzato in sede”

Rimini, 7 dicembre 2023 – La storia della Nuova Ricerca si avviò proprio con un laboratorio di analisi, oltre 40 anni fa. Poi sono seguite l’apertura di nuovi settori: poliambulatori, sale operatorie, ambulatori di diagnostica, ecc.

Per tanti anni Nuova Ricerca è stata identificata come il ‘laboratorio delle analisi’ di Rimini, sempre più apprezzato per qualità, puntualità nella consegna dei risultati, professionalità dei biologi che vi lavorano.

Oggi che nuova Ricerca è diventata una clinica, con le sue eccellenze e la complessità delle prestazioni, si scrive un’altra pagina di questa straordinaria avventura con l’inaugurazione del nuovo laboratorio di analisi.

“Una peculiarità del nuovo laboratorio – spiega il patron di Nuova Ricerca, Giorgio Celli – è che il 96% degli esami richiesti viene eseguito in sede. Ciò rende Nuova Ricerca unica sul territorio in questa capacità che deriva dalla organizzazione e dalla competenza dei professionisti coinvolti”.

Sono intervenuti all’inaugurazione il Vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, le autorità militari e istituzionali del territorio.

Nel nuovo laboratorio sono concentrate le tecnologie più sofisticate, le stesse impiegate nel laboratorio centralizzato di Pievesestina, che consentono di rendere disponibili i risultati entro poche ore e direttamente sul fascicolo sanitario.