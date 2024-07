Rimini. Nuovo Parco del Mare a Bellariva, da Piazzale Gondar a Via Siracusa: giovedì 25 la festa inaugurale

È prevista per giovedì prossimo – 25 luglio – alle ore 21, davanti al bagno 91, la grande festa inaugurale per condividere, insieme a turisti, residenti, comitato turistico, parrocchia e operatori, la consegna ai cittadini del nuovo Parco del Mare di Bellariva, da Piazzale Gondar a Via Siracusa.

Aperto al pubblico già da un paio di settimane, il nuovo tratto di Parco del Mare, che va dal bagno 89 al bagno 100 (tratto 6), verrà inaugurato ufficialmente giovedì prossimo con una festa che coinvolgerà tutti i cittadini.

Come noto, l’importante intervento di rigenerazione ha permesso di riqualificare il lungomare nel tratto compreso tra Piazzale Gondar e Via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri, ed è stato realizzato in continuità con l’opera pubblica che ha già trasformato oltre due chilometri di lungomare a Marina Centro e Miramare, eliminando il cemento e lasciando spazio a materiali sostenibili, aree verdi e spazi per relax, gioco e sport.

Anche il nuovo tratto 6 del lungomare si presenta infatti con una passeggiata pedonale in legno a ridosso dell’arenile, separata dalla pista ciclabile bidirezionale. Nella fascia centrale, la pavimentazione si sviluppa lungo un percorso sinuoso, tra le nuove aree dedicate al verde e agli alberi e una molteplicità di funzioni diverse, tra parchi giochi inclusivi e aree per l’attività fisica all’aperto. Questo tratto di Parco del Mare sarà infatti attrezzato per la pratica di alcune diffuse discipline outdoor. Aree aperte a tutti e in grado anche di ospitare eventi sportivi e manifestazioni, come quella prevista per l’inaugurazione ufficiale, che si svolgerà dopodomani sera, davanti al bagno 91.

Comune di Rimini