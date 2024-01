Rimini. Nuovo piano dell’arenile, ieri la presentazione pubblica a Viserba. A Rimini nord un percorso pedonale continuo dal porticciolo di Viserbella al fiume Marecchia, due spiagge libere a Viserba e Rivabella

Ieri sera a Viserba, al primo degli incontri promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Piano strategico, hanno partecipato circa cento persone per presentare alla città il nuovo piano dell’arenile. Questo strumento urbanistico ha l’obiettivo di rigenerare e innovare la spiaggia di Rimini, rendendola sempre più accogliente, sicura, green e smart. Durante l’incontro, gli assessori Roberta Frisoni e Juri Magrini hanno illustrato i temi principali che guidano il piano, che prevede la suddivisione delle spiagge riminesi in tre diverse aree: nord, sud e San Giuliano Mare.

L’evento svoltosi a Viserba ha approfondito le proposte del piano per il litorale nord, da Rivabella a Torre Pedrera. Tra i punti chiave dell’intero piano ci sono il miglioramento della qualità architettonica delle strutture di spiaggia, l’incremento della permeabilità visiva e delle connessioni tra spiaggia e Parco del Mare, nonché il potenziamento della resilienza e della sostenibilità ambientale della fascia a mare. Nella zona nord, il piano prevede anche la creazione di due spiagge libere, una a Viserba e una presso la piazzetta di Rivabella, oltre alla realizzazione di un percorso pedonale continuo dal porticciolo di Viserbella fino al fiume Marecchia, mantenendo la possibilità di transito delle auto su una porzione di lungomare riqualificato. Questo nuovo percorso diventerà fondamentale per aumentare l’accessibilità alla spiaggia e recuperare la visibilità del mare dalla spiaggia stessa.

Gli incontri pubblici successivi di presentazione del piano dell’arenile sono previsti per martedì 30 gennaio alle ore 17 al Palazzo del Turismo in Piazzale Fellini per l’area di Rimini sud, e venerdì 9 febbraio alle ore 17 per i cittadini dell’area di San Giuliano Mare (sede da definire). Per partecipare agli incontri è necessario compilare un form sulla pagina web: bit.ly/piano-arenile, per motivi organizzativi.