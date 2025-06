Rimini. Nuovo polo per l’atletica leggera, la Giunta approva il documento di indirizzo alla progettazione

Sarà pubblicata entro l’estate la gara per l’affidamento della progettazione del nuovo impianto sportivo di atletica leggera della città. L’opera, di cui la Giunta comunale nella seduta odierna ha approvato il Dip (il documento di indirizzo alla progettazione) nasce dalla volontà di andare a colmare un gap nella dotazione di strutture per lo sport cittadine, mettendo a disposizione una struttura moderna, funzionale e accogliente.

Un progetto, dunque, che si pone di superare i limiti strutturali presenti nell’attuale impianto allo stadio Romeo Neri, limiti che non consentono il pieno sviluppo del movimento dell’atletica leggera. Il nuovo polo infatti è pensato per rispondere meglio alle esigenze delle società sportive e delle scuole, favorendo così la crescita e lo sviluppo sia della pratica agonistica sia delle associazioni locali. L’impianto servirà inoltre come centro di avviamento per i più giovani, con la doppia funzione sia di avvicinare le nuove generazioni alla pratica sportiva sia promuovendo socialità, aggregazione e comunità. Realizzato in conformità con gli standard FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), sarà potenzialmente adatto ad ospitare manifestazioni agonistiche anche di carattere nazionale oltre che regionale.

Il nuovo polo sportivo sorgerà in via Melucci, in zona Bellariva, in una posizione facilmente accessibile, a solo poco più di 2 chilometri dall’attuale impianto (Romeo Neri) e ben collegato anche per chi arriva da fuori, considerata la vicinanza con la Statale 16 e il casello autostradale di Rimini-Sud.

Il progetto comprende una pista per l’atletica leggera a 8 corsie, con pedane per i salti (salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta) e i lanci (disco, martello, peso, giavellotto) ospitate all’interno dell’anello della pista. Presenti anche palestre per le attività di preparazione sportiva, spogliatoi, uffici, depositi, locali per l’infermeria e per l’antidoping, spazi bar e ristoro. L’impianto – che si svilupperà su un’area di 67mila mq circa – sarà inoltre dotato di una tribuna per spettatori e sarà servito da due parcheggi, uno per la sosta dei pullman e moto l’altro per le auto. Il complesso accoglierà inoltre aree verdi riqualificate che potranno essere attrezzate per permettere di svolgere attività all’aperto.

Il progetto prevede un investimento di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali. Con l’approvazione del Dip, si passa dunque alla definizione della gara per l’affidamento della progettazione, che sarà avviata entro l’estate. L’obiettivo è quello di avviare all’inizio del 2026 il procedimento unico per poi completare la progettazione esecutiva dell’intervento e procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori. Con questa road map, si conta di aprire il cantiere nella primavera 2027.

Comune di Rimini