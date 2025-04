Rimini. Nuovo polo sportivo per l’atletica leggera. Via libera dalla Giunta al documento di fattibilità delle alternative progettuali per l’impianto in via Melucci

La Giunta comunale ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per il nuovo impianto sportivo della città dedicato all’atletica leggera. Un passaggio che segna un passo avanti nella definizione di un’opera che nasce dalla volontà dell’Amministrazione di colmare un gap della dotazione impiantistica del territorio, andando a realizzare nella zona di Rimini sud un centro per l’atletica moderno, funzionale e accogliente, in grado di rispondere meglio alle esigenze delle società sportive e delle scuole e potenzialmente adatto ad ospitare manifestazioni agonistiche di carattere nazionale.

L’atto approvato contiene l’analisi della proposta progettuale sulla base di criteri quali ad esempio sostenibilità e fattibilità economica, urbanistica ed ambientale, qualità del servizio offerto in termini sportivi, culturali e sociali. L’area di via Giuseppe Melucci a Bellariva è considerata strategica innanzitutto perché consente di dotare l’area sud della città di un polo sportivo e sociale di riferimento, potenziando l’offerta di servizi per i cittadini e per le scuole. Inoltre risulta in una posizione facilmente accessibile, sia per gli utenti che attualmente utilizzano l’impianto dello stadio Romeo Neri (da cui il nuovo polo disterà solo poco più di 2 chilometri) sia per chi arriverà da fuori città, considerata la vicinanza del casello autostradale di Rimini-Sud.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di una pista per l’atletica ad 8 corsie, omologata in Classe A Fidal per competizioni nazionali, con pedane per i salti (salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta) e i lanci (disco, martello, peso, giavellotto) ospitate all’interno dell’anello della pista. Presenti anche palestre per le attività di preparazione sportiva, spogliatoi, uffici, depositi, locali per l’infermeria e per l’antidoping, spazi bar e ristoro. L’impianto – che si svilupperà su un’area di 67mila mq circa – sarà inoltre dotato di una tribuna per spettatori e sarà servito da due parcheggi, uno per la sosta dei pullman e moto l’altro per le auto. Il complesso accoglierà inoltre aree verdi riqualificate che potranno essere attrezzate per permettere di svolgere attività all’aperto.

Il progetto prevede un investimento di circa 13 milioni di euro, sostenuto da risorse comunali. Con l’approvazione del documento, si dà quindi via all’iter per la progettazione dell’opera, con l’obiettivo di essere pronti per l’avvio dei lavori per la primavera del 2027.

Comune di Rimini