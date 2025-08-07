Rimini, nuovo stadio Romeo Neri: confermato l’impegno di Aurora Immobiliare, progetto in consegna a ottobre

Il percorso verso il nuovo stadio Romeo Neri non si ferma. Ieri, mercoledì 6 agosto, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato in Comune i rappresentanti di Aurora Immobiliare per fare il punto sull’avanzamento del progetto. Nonostante i cambiamenti nella proprietà del Rimini Calcio, l’azienda che ha promosso l’iniziativa ha confermato la volontà di portare avanti la proposta, con o senza il coinvolgimento diretto della società sportiva.

Aurora Immobiliare, attraverso il suo titolare Antonio Ciuffarella, ha ribadito l’impegno a rispettare la scadenza fissata per ottobre, quando dovrà essere presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il confronto è servito anche per aggiornare l’amministrazione comunale sui progressi compiuti, in particolare riguardo alla gestione dei vincoli imposti dalla Soprintendenza per la tutela della facciata e delle gradinate dello stadio attuale.

Il sindaco Sadegholvaad, che già nei mesi scorsi aveva sollecitato un’accelerazione nei tempi, ha sottolineato come l’iter debba procedere con decisione e chiarezza, in risposta alle aspettative della città e degli appassionati sportivi. Il progetto, atteso con interesse da tempo, deve ora fare passi concreti per non perdere slancio.

Il dialogo tra Comune e Aurora Immobiliare si conferma quindi aperto e produttivo, con l’obiettivo di rispettare la roadmap fissata e portare avanti una proposta che punta a rilanciare l’impianto sportivo cittadino.