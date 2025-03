Rimini. Oggi in edicola, 29 maggio 2024

Oggi in edicola, 29 maggio 2024

Rinforzi non solo estivi

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, lo ha annunciato durante un incontro con i residenti di Rivazzurra. “Scriverò una lettera alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per chiedere l’invio, rapido, dei rinforzi di Polizia per la stagione turistica 2024. E, soprattutto, per colmare quella lacuna che nessun Governo ha mai risolto: adeguare numero e dotazioni delle forze dell’ordine a un territorio di 350mila residenti ufficiali e 16 milioni di pernottamenti turistici” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Chat hot con la 13enne

Un 30enne latinoamericano residente a Rimini è stato condannato per tentata violenza sessuale a 2 anni e 4 mesi. Vittima la figlia minorenne della sue ex compagna. La storia è iniziata nel 2022, quando la madre della ragazzina è rientrata nel Paese d’origine lasciandola con padre e nonna. Un pomeriggio, in particolare, la vittima aveva finto di andare al doposcuola salvo poi incontrarsi con l’uomo in un residence. Dopo averla cercata tutto il pomeriggio, il padre ha scoperto i messaggi sul cellulare. La visita medica aveva però escluso che ci fossero stati approcci più pesanti (ilCarlino, Corriere).

Yacht di lusso nascosti al fisco

Durante i controlli nei porti turistici di Rimini, Riccione, Porto Verde e Misano, i militari della guardia di finanza di Rimini hanno trovato 31 imbarcazioni lussuose battenti bandiera straniera ma di proprietà di persone con domicilio fiscale in Italia. Nel dettaglio su 200 mezzi controllati sono 31 i natanti mai dichiarati, 350mila euro l’ammontare delle sanzioni (ilCarlino, Corriere).

Nomadi, parcheggi sgomberati

L’operazione della polizia municipale di Rimini è scattata lunedì a seguito delle segnalazioni dei residenti. Nei parcheggi di via Giuliani, via Voltolini e Ca Sabbioni, sono state identificate 20 persone senza fissa dimora, quasi tutte italiane provenienti da fuori provincia. Allontanati 46 mezzi tra roulotte, camper e case mobili, due sono stati sequestrati perché senza assicurazione, tre sanzionati con multe da quasi 2mila euro ciascuno (Corriere).

A Rimini e Ravenna arriva il chirurgo Da Vinci Xi

Si tratta di robot il cui noleggio quinquiennale compresa manutenzione vale 44 milioni di euro. E’ impiegabile in tutte le specialità: chirurgia generale, urologia, ginecologia, oncologia, ecc. In pratica, il chirurgo umano ne usa le braccia robotiche a distanza da una consolle. Il risultato sono operazioni mininvasive. Gli studi dimostrano che l’uso di Da Vinci riduce il dolore posto operatorio, i tempi di recupero e la degenza (Corriere).

Viale Ceccarini, ok al progetto sicurezza

I commercianti di viale Ceccarini hanno accolto con favore il piano per la sicurezza proposto dal comune. Prevede la chiusura di tutti gli accessi per impedire nuove spaccate, con l’esclusione dei varchi di viale Virgilio e viale Gramsci, dove saranno posizionati pilomat. Sin da subito saranno attivate telecamere di videosorveglianza. “Siamo soddisfatti del progetto anche perché siamo stati noi a chiedere sostegno all’Amministrazione, ci abbiamo provato in autonomia, ma non ci siamo riusciti. Siamo sicuramente più sicuri”, commenta Massimiliano Guidi, titolare di una boutique colpita da una spaccata in marzo (Corriere).

Santarcangelo, la risposta di Alleanza Civica

“Non mi appassionano queste polemiche sterili”. E’ la risposta di Barnaba Borghini, il candidato sindaco dei civici di centro destra, in merito alla presa di posizione netta dei partiti di centro destra che invece a Santarcangelo hanno candidato sindaco Luigi Berlati. “Noi ci concentriamo sui contenuti da proporre ai santarcangiolesi e sull’ascolto dei bisogni dei cittadini. Vogliamo mettere fine al metodo di governo adottato dal Pd da oltre 70 anni. Cosa faremo al ballottaggio? Ci arriveremo noi” (ilCarlino).

Estate di musica a Riccione e Cattolica

A Riccione la stagione del palco di piazzale Roma sarà inaugurata il 1 giugno con i Modena City Ramblers. Nei giorni (e settimane) successivi attesi The Kolors, Fabrizio Bosso, Dargen D’Amico. L’arena della regina a Cattolica vedrà sul palco tra gli altri Volo, Subsonica, Annalisa, Fiorella Mannoia, Pooh, Ricchi e poveri, Venditti, Achille Lauro, i deejay Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, i cabarettisti Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 in piazza Cavour concerto di Banda Giovanile Città di Rimini, Happystrings, Alibanda

Alle 20,30 al teatro Galli la performance di teatro danza ‘Urban Treasures’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Niente da perdere’ di Delphine Deloget

Alle 16,30 a Santarcangelo apertura di Labo380 spazio di aggregazione culturale