Rimini. Oltre 100 partecipanti all’incontro sulle truffe digitali alla sede dell’ex quartiere di Miramare. I consigli da parte degli esperti della Polizia Postale e le strategie per difendersi

Grande partecipazione al secondo incontro sul tema “Le truffe digitali: quali sono le più diffuse, come riconoscerle e i consigli per difendersi”, che si è svolto ieri pomeriggio alla sede dell’ex quartiere di Miramare, in piazza Decio Raggi. Più di 100 persone hanno seguito con interesse gli interventi degli esperti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Rimini, che hanno illustrato le principali minacce del web e fornito preziosi consigli per riconoscerle ed evitarle.

L’incontro è stato aperto dall’Assessora Anna Montini, che ha rivolto un saluto ai presenti, sottolineando l’importanza di queste iniziative per sensibilizzare i cittadini sulle sfide della sicurezza digitale. Gli esperti della Polizia Postale hanno spiegato come le truffe digitali siano in costante aumento e come, con il passare del tempo, stiano diventando sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Tra le frodi più comuni analizzate durante l’incontro ci sono il phishing, il furto di identità, le frodi nei pagamenti, i raggiri telefonici e le cosiddette “truffe sentimentali”.

Un momento di formazione efficace in cui é stato anche ribadito quanto sia fondamentale denunciare sempre questi episodi, senza timore o vergogna, e rivolgersi ai punti di assistenza delle forze dell’ordine.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Rimini: il digitale a portata di mano”, promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che offre servizi gratuiti per aiutare i cittadini, in particolare quelli più vulnerabili, a sviluppare competenze digitali. Il progetto è finanziato nell’ambito della misura 1.7.2 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Prossimi appuntamenti

La prossima iniziativa si terrà venerdì 7 febbraio e venerdì 14 febbraio, dalle 15 alle 17, presso la sede dell’OdV Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale (Viale Rimembranze 61, Rimini), con un corso gratuito dedicato ai soci dell’associazione per apprendere le funzioni base dello smartphone.

Il Comune ha avviato collaborazioni con diversi centri sociali per offrire periodicamente corsi dedicati all’uso delle tecnologie digitali e dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

Sono sempre attivi e gratuiti anche i sette punti di facilitazione digitale (Digitale Facile), dove i cittadini possono ricevere supporto personalizzato nell’uso delle tecnologie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 353 4680794 (dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00).

