Rimini. Oltre 118 mila euro di rimborsi TARI per 12.496 cittadini riminesi

Sono 12.496 i cittadini riminesi che riceveranno un rimborso sulla TARI 2025 grazie ai comportamenti virtuosi adottati nel corso del 2024 in tema di gestione dei rifiuti. L’importo complessivo delle agevolazioni concesse dal Comune di Rimini ammonta a oltre 118mila euro, che saranno compensati nella bolletta della tassa sui rifiuti dell’anno successivo. Un risultato che premia concretamente l’impegno dei residenti nella raccolta differenziata e nel compostaggio domestico, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina della TARI.

Il rimborso è stato approvato in questi giorni sulla base dei criteri definiti nel Regolamento TARI (articoli 14, 14-bis e 16). In particolare, l’articolo 14 prevede l’agevolazione per i cittadini che abbiano conferito correttamente i propri rifiuti differenziati presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA) del Comune di Rimini, come certificato da Hera, che ha trasmesso al Comune gli elenchi degli utenti ammessi al beneficio.

I rimborsi ammontano esattamente a 118.183,37 euro, di cui oltre 3.000 sono relativi al rimborso SEA per il compostaggio domestico (art. 14-bis) per il quale è prevista una riduzione della quota variabile della TARI di 8 euro per ogni componente del nucleo familiare. Il regolamento preveda anche la possibilità del conferimento di cibo ancora edibile ad associazioni Onlus che lo utilizzano per fini caritativi (art. 16). Possibilità che per il 2024 non si è verificata.

Queste agevolazioni, che verranno erogate in forma di sconto direttamente nella bolletta TARI 2025, rappresentano un incentivo concreto a favore delle buone pratiche ambientali e della sostenibilità, in linea con gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e promozione del riuso sostenuti dall’Amministrazione comunale.

Si rinnova l’invito a tutti i cittadini a continuare a contribuire attivamente alla gestione responsabile dei rifiuti, anche attraverso il corretto utilizzo delle stazioni ecologiche, la pratica del compostaggio e il recupero di alimenti a fini sociali. Si tratta di piccoli gesti quotidiani che, oltre a tutelare l’ambiente, possono tradursi in benefici economici diretti per le famiglie e in un miglioramento complessivo della qualità urbana e della coesione sociale.