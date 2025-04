Rimini. Oltre 60 divise sul territorio per i giorni di Pasqua. I servizi della Polizia Locale per il presidio del territorio

Le festività pasquali di questi giorni, come ogni anno, portano a Rimini presenze turistiche e visitatori attratti dal territorio e dagli eventi proposti. Un incremento di persone e veicoli sulle strade per i quali, come di consueto, è previsto uno speciale impegno da parte delle forze dell’ordine del territorio e della Polizia Locale.

Per questo motivo, da parte della Polizia Locale di Rimini è stato messo a punto, per l’intera settimana di Pasqua, uno speciale dispositivo organizzato allo scopo di aumentare la presenza di personale in divisa, destinato al presidio del territorio e della viabilità.

In particolare, per le giornate di Sabato Santo, Pasqua e Pasquetta sono previsti complessivamente 60 operatori del Reparto Mobile, suddivisi su tre turni di lavoro (mattino, pomeriggio e sera), a cui si unirà il personale del Nucleo Sicurezza Urbana, con qualche unità cinofila e della squadra di Polizia giudiziaria. Questi ultimi, oltre al normale controllo del territorio, saranno impegnati in servizi specifici di contrasto allo spaccio e per la sicurezza urbana.

Le pattuglie – 7 operative nel giorno di sabato, 11 per il giorno di Pasqua e 12 per la Pasquetta – si dedicheranno al controllo di tutto il territorio comunale, in particolare delle aree più sensibili, come il Centro Storico, Marina Centro, ma anche la viabilità negli incroci e nelle rotatorie più trafficate, così come le piazze e gli eventi in programma.

A questo dispositivo si aggiunge anche l’attività dell’ufficio mobile denominato PCO (Punto di Controllo Avanzato), che farà tappa fissa in piazza Kennedy, con un presidio permanente previsto sia per il turno mattutino che per quello pomeridiano, a supporto degli agenti operativi. Una presenza che garantirà maggiore sicurezza per tutta la durata delle festività pasquali, fungendo anche da punto di riferimento per cittadini e turisti e rafforzando la percezione di sicurezza.

Le pattuglie appiedate svolgeranno un lavoro attivo per contrastare accessi abusivi, comportamenti inadeguati e infrazioni, vigilando anche sul rispetto degli spazi pubblici e tutelando i luoghi storici e artistici.

Parcheggio via Cirene

Solo per alcune settimane, in attesa dell’estate, una parte del parcheggio di Via Cirene verrà adibita anche alla sosta delle auto e non solo a quella dei motocicli. Una provvisoria destinazione, a partire da questi giorni e fino alla fine del mese di maggio, pensata per venire incontro alle esigenze di albergatori, ristoratori, attività commerciali e scuole della zona. I lavori di adeguamento sono in allestimento in questi giorni. Dopo questa fase provvisoria, richiesta e condivisa con gli operatori della zona, a giugno il parcheggio tornerà a essere destinato alla sola sosta dei veicoli a due ruote, come è accaduto per la scorsa estate. E’ stata inoltre rafforzata la segnaletica per indicare sulla via Tripoli l’accesso a questa area di parcheggio.

Comune di Rimini