Rimini. Oltre 890 mila euro dal Comune per aiutare le persone anziane più in difficoltà. Dal sostegno per le spese essenziali alle rette per il ricovero, passando per l’assistenza contro gli scippi

Tutelare e prestare attenzione alle persone della terza età, che magari si trovano in condizioni economiche di difficoltà. È con questo spirito che il Comune di Rimini ha stanziato 175.366 euro per il sostegno agli anziani fragili nel terzo trimestre del 2025. Un intervento che mira a garantire dignità, assistenza e supporto verso colore che, con l’avanzare dell’età, sono costretti ad affrontare problemi economici e sanitari.

Molti degli anziani beneficiari di questi fondi vivono infatti con pensioni minime o si trovano in condizioni di salute che richiedono assistenza continua. Alcuni sono ospitati in strutture residenziali, altri rischierebbero di andarci per mancanza di alternative. I contributi messi a disposizione servono proprio a coprire le rette di ricovero per chi non può permetterselo, ma anche a finanziare soluzioni ‘alternative al ricovero’, che permettano alla persona di rimanere nella propria casa, in un ambiente familiare.

Oltre alla copertura delle rette, l’impegno dell’amministrazione prevede inoltre sussidi per i ‘minimi vitali’, destinati a quegli anziani che vivono sotto la soglia della povertà e non riescono a far fronte alle spese essenziali. C’è poi un aiuto una tantum per chi deve affrontare spese improvvise, come, ad esempio, una visita medica o una bolletta. A questo si aggiunge anche il finanziamento del ‘Servizio Assistenza Anziani Vittime di Scippo’ volto a tutelare gli anziani del territorio da eventuali furti.

Il finanziamento approvato si aggiunge a un primo stanziamento di 715.500 euro già destinati al primo semestre dell’anno. Nei prossimi mesi, inoltre, se ne aggiungeranno ulteriori per il quarto trimestre del 2025, a chiusura di un anno che punta a rafforzare la rete dei servizi di prossimità.

“Il sostegno alla terza età a una partita fondamentale di questo mandato, al netto anche di un contesto demografico nazionale che registra un aumento crescente delle persone anziane – è il commento dell’assessore alla protezione sociale del comune di Rimini, Kristian Gianfreda -. Questo intervento fa parte infatti di una visione più ampia: stiamo lavorando a un ridisegno complessivo della protezione sociale e dei servizi sanitari, che vogliamo sempre più vicini alle persone, nei quartieri, nelle case, dove davvero si costruisce il benessere quotidiano”.

Comune di Rimini