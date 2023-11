L’assistente legale della difesa di persone coinvolte nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli è attualmente processo per truffa davanti al Tribunale di Rimini. Davide Barzan, consulente dello studio legale Barzan, che assiste Manuela Bianchi e il fratello Loris, Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci, i quattro attenzionati dagli inquirenti che indagano sull’omicidio della pensionata, è imputato in un processo per truffa sulla compravendita di un immobile a Riccione.