Rimini. Omicidio Paganelli: domani nuovo interrogatorio per Louis Dassilva in Tribunale. Probabile il silenzio dell’indagato

Domani il Tribunale di Rimini sarà blindato per l’arrivo di Louis Dassilva, il metalmeccanico senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. All’ingresso del Palazzo di Giustizia lo attenderanno il sostituto procuratore Daniele Paci e il capo della Squadra Mobile, Marco Masia. Dassilva verrà sottoposto ad interrogatorio, ma è probabile che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Il movente passionale d’impeto potrebbe portare gli investigatori a convocare nuovamente Manuela Bianchi per essere sentita. Si cercherà di confrontare le nuove dichiarazioni di Manuela con quelle di Louis e di analizzare i messaggi che i due si scambiarono prima del delitto.