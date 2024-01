Rimini. Omicidio Paganelli, due nuove indiscrezioni: dna di uno sconosciuto e lettera anonima che accusa Manuela Bianchi

L’omicidio di Pierina Paganelli: nuove indiscrezioni in esclusiva su Storie Italiane su Rai1. Il dna isolato sulla scena del crimine appartiene a una persona sconosciuta e una lettera anonima accusa Manuela Bianchi dell’omicidio di Pierina.

Questo mattina, durante Storie Italiane su Rai1, sono state diffuse due nuove indiscrezioni sul caso dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Secondo l’inviata Monica Arcadio, le tracce di dna trovate sulla scena del crimine non corrispondono a nessuno dei 4 sospettati del crimine. Questi sospettati non sono ancora indagati e hanno acconsentito volontariamente al prelievo del dna. Il dna appartiene quindi a una persona del tutto estranea al caso.

Durante la diretta, sono stati mostrati alcuni frammenti di una lettera anonima ricevuta recentemente da Manuela Bianchi, la nuora della vittima. La lettera, scritta a mano, accusa Manuela di essere la responsabile della morte di Pierina. L’autore scrive: “Sei un’assassina senza scrupoli. Non mi interessa chi ha ucciso Pierina, ma tu sei sempre colpevole, anche se sei solo complice. Se la pena di morte fosse presente in Italia, la meriteresti. Invece, meriti di trascorrere anni dietro le sbarre, e che la chiave venga gettata via”.

Inoltre, la lettera continua: “Perché, se c’è crisi nella tua relazione con tuo marito, non vi separate? Perché uccidere Pierina Paganelli? Non c’è perdono per questo”.