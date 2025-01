Rimini. Omicidio Paganelli, lo sfogo di Manuela Bianchi in televisione: “Io e mia figlia molto provate”

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, ha subito una serie di atti vandalici e minacce ingiuriose dopo la morte della suocera, uccisa brutalmente con 29 coltellate. Tra scritte offensive sul suo appartamento, lettere anonime e danneggiamenti alla sua auto, la donna ha raccontato la sua drammatica situazione al programma televisivo ‘Storie Italiane’. Ha sottolineato il dolore della figlia per la serie di eventi tragici che hanno colpito la famiglia, tra cui l’incidente del padre e la morte della nonna. Inoltre, ha parlato del suo rapporto con Louis Dassilva, vicino di casa ed ex amante, respingendo le accuse di averlo coinvolto in modo negativo. La comunità è ancora sotto choc per l’omicidio ancora irrisolto e l’atmosfera nel condominio rimane tesa e minacciosa.