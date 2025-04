Rimini. Omicidio Paganelli, nuovi interrogatori

Nuovi interrogatori a Rimini per fare chiarezza sul caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre dell’anno scorso in un condominio di via del Ciclamino. Dopo che Louis Dassilva, il 35enne senegalese vicino di casa, è stato iscritto nel registro degli indagati, questa mattina gli investigatori hanno avviato un nuovo round di audizioni.

La prima persona ad essere convocata è stata la nipote 17enne della vittima. La ragazza è, come la nonna, testimone di Geova e quella sera aveva partecipato alla preghiera tramite videoconferenza prima di restare a casa. Ha così confermato agli inquirenti la presenza sia della madre (che avrebbe poi trovato il cadavere la mattina successiva), sia dello zio in un orario che coincide con il momento del crimine.

È previsto che tutti i testimoni siano convocati a breve, ma si sta inoltre aspettando che la difesa di Dassilva presenti la richiesta di incidente probatorio.