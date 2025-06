Rimini. Omicidio Pierina Paganelli, rinvio per l’udienza preliminare di Louis Dassilva

L’udienza preliminare per Louis Dassilva, accusato dell’omicidio della 78enne Pierina Paganelli avvenuto lo scorso 3 ottobre a Rimini, è stata aggiornata al giorno successivo. In questa nuova udienza, il giudice Raffaele Deflorio deciderà sulle eccezioni sollevate dalla difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Dassilva, 35 anni e residente in Senegal, si trova in carcere da quasi un anno e non era presente in aula, diversamente dai precedenti incontri processuali e dalle udienze davanti al tribunale del Riesame di Bologna.

Il giudice ha riconosciuto come parti civili i figli della vittima, mentre ha escluso la possibilità di costituirsi parte civile l’ex marito di Pierina Paganelli, in quanto legalmente separato. Anche l’associazione “Gens Nova”, impegnata nella tutela delle donne e contro la violenza di genere, non è stata ammessa come parte civile. La decisione sulle eccezioni preliminari, tra cui la contestazione sulla validità del fascicolo d’accusa e le accuse di aggravanti come premeditazione e crudeltà, è stata rimandata.

Non parteciperà invece alla discussione la nuora della vittima, Manuela Bianchi, che ha deciso di non chiedere di essere parte del processo. La sua posizione è stata comunicata dai legali, Nunzia Barzan e Davide Barzan. La prossima udienza sarà decisiva per la definizione degli aspetti procedurali e per l’eventuale svolgimento del dibattimento.