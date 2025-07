Rimini onora la memoria dello storico presidente del Corpolò Calcio, Giovanni Tosi e della giovane ginnasta, Elisa Antonacci

Due importanti strutture sportive della città saranno intitolate a due figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale e sportivo della città: il presidente storico del Corpolò Calcio e la giovane ginnasta nazionale prematuramente scomparsa

Lo sport riminese avrà nuovi luoghi della memoria. La Giunta comunale ha approvato gli atti per procedere all’intitolazione di due importanti impianti sportivi cittadini a figure che hanno segnato profondamente la storia sportiva e sociale del territorio: il nuovo stadio di calcio di Corpolò sarà dedicato a Giovanni Tosi, storico presidente della società calcistica locale, mentre la palestra comunale di via Euterpe porterà il nome di Elisa Antonacci, la giovane ginnasta riminese scomparsa prematuramente nel 2022.

Le due intitolazioni nascono dal riconoscimento di storie umane e sportive esemplari, capaci di incarnare i valori di dedizione, passione e impegno civico che caratterizzano lo spirito autentico dello sport. Giovanni Tosi e Elisa Antonacci rappresentano due generazioni diverse ma unite dalla stessa capacità di lasciare un segno positivo nella comunità, diventando modelli di riferimento per le future generazioni di atleti e cittadini.

Il nuovo impianto sportivo pubblico per il gioco del calcio, ubicato a Corpolò di Rimini in via Zaccagnini, sarà quindi intitolato a Giovanni Tosi (1928-2006), figura fondamentale nella storia sportiva e sociale della frazione riminese. Primo presidente del Corpolò Calcio e promotore della concessione con la Chiesa locale per il terreno su cui fu costruito il primo campo sportivo, Tosi ha contribuito in modo sostanziale alla crescita dell’ambiente sportivo nella comunità. La sua lunga carriera professionale come geometra e il suo impegno nelle cariche pubbliche come consigliere comunale e di quartiere testimoniano una dedizione costante al benessere collettivo, che si è concretizzata anche nella riqualificazione dell’intera area di Corpolò.

La palestra di via Euterpe, destinata in via esclusiva alla ginnastica artistica, porterà invece il nome di Elisa Antonacci (2005-2022), la giovane atleta riminese scomparsa il 26 marzo 2022 all’età di soli 16 anni. Proprio in quella struttura Elisa aveva mosso i primi passi nella ginnastica artistica all’età di cinque anni, crescendo fino a diventare un’atleta agonista a livello nazionale, tesserata presso l’A.S.D. Celle Rimini. Il suo esempio di serietà, umiltà, determinazione e gentilezza continua a essere fonte di ispirazione per coetanei, istruttori e famiglie dell’intera comunità sportiva riminese.

“Le proposte sono pervenute dal mondo sportivo e sociale locale – dichiara l’Amministrazione comunale – e hanno ricevuto il parere favorevole della Commissione Consultiva di Toponomastica, risultando pienamente coerenti con i criteri stabiliti dalle norme. Intitolazioni che assumono un valore pedagogico e civico profondo, in quanto trasformano spazi pubblici in luoghi della memoria attiva, capaci di generare valori, appartenenza e consapevolezza nelle nuove generazioni di atleti e cittadini che li frequenteranno quotidianamente.”

Comune di Rimini