Intorno alle 14 di oggi, i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti in un residence di via Lago Margherita, situato al confine tra Torre Pedrera e Viserbella, per domare un incendio che ha completamente distrutto una Opel Meriva parcheggiata in un box interrato. L’incidente sembra non essere stato causato intenzionalmente, come spesso accaduto recentemente a Rimini. Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche le forze dell’ordine della Polizia di Stato.