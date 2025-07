Rimini, open day estivo gratuito per vaccinazioni antitetaniche: prime dosi e richiami senza prenotazione

In vista della stagione estiva, a Rimini prosegue la campagna di vaccinazione antitetanica con un open day dedicato a chi non ha mai effettuato il vaccino contro il tetano o a chi non ha fatto richiami negli ultimi dieci anni. L’iniziativa, promossa dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, offre sedute vaccinali straordinarie ad accesso libero, per garantire a tutti la possibilità di proteggersi da questa pericolosa malattia.

Con l’arrivo del caldo e delle attività all’aperto, aumenta l’esposizione a piccoli incidenti domestici o in natura, come punture di spine, graffi o schegge, che possono facilitare l’ingresso del batterio responsabile del tetano. La vaccinazione rappresenta il metodo più sicuro ed efficace per prevenire il rischio di infezione, che spesso viene sottovalutato.

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 luglio, dalle ore 14:00 alle 16:30, presso l’Ambulatorio Vaccinazioni Adulti di Rimini, situato nella sede Ausl Colosseo in via Coriano 38, scala D, Ambulatorio 2. In questa giornata, tutti coloro che desiderano ricevere il vaccino potranno presentarsi senza prenotazione.

La vaccinazione offerta è gratuita e comprende il vaccino combinato Difterite-Tetano o, in alternativa, il vaccino combinato Difterite-Tetano-Pertosse, in linea con le indicazioni dei Piani Vaccinali Nazionale e Regionale. Tale combinazione protegge anche da altre malattie respiratorie, rendendo il vaccino una misura preventiva completa e raccomandata.

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica sottolineano l’importanza di non trascurare i richiami vaccinali, specialmente in estate, quando il rischio di ferite aumenta, e invitano la popolazione a sfruttare questa opportunità per tutelare la propria salute in modo semplice e gratuito.