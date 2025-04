Rimini. Operazione antidroga congiunta Guardia di Finanza – Polizia Locale

Durante un’attività di controllo del territorio e informativa finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti in ambito costiero e portuale, i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale di Rimini, hanno effettuato un intervento a bordo di un motopesca dismesso ormeggiato nel porto canale della città.

Nel corso dell’operazione, è stato rintracciato a bordo un cittadino extracomunitario, privo di documenti identificativi e con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. Durante il controllo e la successiva perquisizione personale e dell’imbarcazione, sono stati rinvenuti e sequestrati i seguenti materiali: 81,47 grammi di eroina, di cui 52 grammi di sostanza “purissima” non ancora tagliata, suddivisa in dosi di diversa pesatura; 0,49 grammi di hashish; un bilancino di precisione; due coltelli a serramanico (lunghezza di 18 e 19 cm); materiale in cellophane utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali un profitto di circa 150.000 euro.

Il soggetto è stato condotto presso gli uffici della Polizia Locale di Rimini per il foto-segnalamento e successivamente arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La mattina del 22 gennaio, è stato sottoposto a processo per direttissima, venendo formalmente accusato del reato.

L’attività di servizio in rassegna si inquadra negli sforzi del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Rimini nel contrastare ogni forma di illegalità e salvaguardare la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, anche in maniera occulta, al fine di dare una risposta importante a quello che è un tema sensibile per la comunità, ovvero la lotta al narcotraffico e alla diffusione dello spaccio di stupefacenti.

Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale Rimini POLIZIA LOCALE