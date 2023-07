Rimini. Operazione “Strade sicure”: la Polizia di Stato arresta 4 giovanissimi per rapina

Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto tre cittadini stranieri, di cui uno minorenne ed un cittadino italiano minorenne per il reato di Rapina impropria pluriaggravata in concorso.

In particolare, lo scorso 24 giugno alle ore 21.30, una volante della Questura di Rimini è intervenuta presso la Stazione Ferroviaria di Rimini, poiché personale militare dell’Esercito Italiano, impegnato nei servizi di controllo presso lo scalo ferroviario, aveva comunicato alla centrale operativa della Questura che era stato avvicinato da due ragazzi, che avevano riferito ai militari di aver subito una rapina. Nello specifico, un gruppo di ragazzi era stato aggredito da alcuni coetanei nel sottopasso della stazione ferroviaria, fuggiti in direzione del bus metromare.

I militari immediatamente si mettevano al loro inseguimento, raggiungendoli a bordo dello stesso bus, sul quale erano già saliti, ed individuandoli nonostante il tentativo di nascondersi tra i vari passeggeri.

I poliziotti intanto erano giunti sul posto e avevano ascoltato il richiedente, il quale riferiva che in serata, dopo essere sceso dal treno alla stazione ferroviaria di Rimini, insieme a quattro suoi amici percorreva il sottopasso pedonale dirigendosi verso l’uscita. Ad un certo punto veniva avvicinato da un soggetto, a lui sconosciuto, che gli strappava la collana dal collo. Il giovane riusciva a raggiungerlo nel tentativo di riappropriarsi della sua collana, ma, immediatamente, veniva aggredito da altri tre giovani che, spintonandolo e colpendolo al fianco con diversi pugni, riuscivano ad agevolare la fuga del presunto autore del reato.

In considerazione dei fatti accaduti, i quattro soggetti venivano accompagnati in Questura e tratti in arresto.

All’esito delle rispettive udienze di convalida, celebratesi nei giorni scorsi, le Autorità giudiziarie interessate (minorile ed ordinaria), concordando con l’operato della Polizia Giudiziaria, applicavano ai soggetti minorenni la misura cautelare della Permanenza in casa, mentre ai maggiorenni la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nella città di residenza.

L’operazione di polizia rappresenta un esempio del notevole contributo fornito dal contingente militare di “strade sicure” impegnato nei servizi di controllo presso la stazione di Rimini e della costante sinergia tra i suddetti militari e la Polizia di Stato di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.