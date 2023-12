Rimini. Opere Pnrr, nel 2024 previsto l’avvio dei lavori per secondo stralcio Metromare e centro sportivo area Ghigi

Dalla progettazione, ai bandi e ora i cantieri. Il 2024 segnerà la concretizzazione degli investimenti finanziati attraverso le risorse Pnrr, contribuendo a dotare la città di infrastrutture, dotazioni e servizi prioritari. Diversi cantieri sono già in corso e altri si preparano ad iniziare nella seconda metà dell’anno, seguendo il calendario stabilito dal programma europeo.

Tra i principali interventi già avviati c’è la costruzione della nuova piscina comunale a Viserba, un progetto del valore di 10,5 milioni di euro che è iniziato a luglio scorso. A dicembre sono state completate le fondazioni del nuovo impianto, che sarà parte di un polo sportivo all’avanguardia e che si inserisce in un progetto di riqualificazione del parco circostante promosso dall’Amministrazione comunale. I lavori dovrebbero concludersi entro marzo 2025.

A ottobre sono iniziati i lavori per la realizzazione del Parco del Mare sud, nel tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri. Questo tratto sarà riqualificato nel segno della natura e della qualità urbana entro l’estate, come primo passo di una più ampia riqualificazione del valore di oltre 25 milioni che coinvolgerà anche il tratto successivo fino a via Latina, a partire dall’autunno 2024.

Nel 2024 inizieranno i lavori per la realizzazione di tre nuovi asili nido: Il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba. Queste tre nuove scuole innovative e sostenibili saranno pronte entro novembre 2025, consentendo di superare il target europeo nella copertura di posti a partire dall’anno educativo 2026-2027. Entro la prima metà del 2026 dovrebbero essere completati anche i lavori per il nuovo centro servizi per il contrasto alle fragilità, che si sta costruendo nell’ex caserma dei vigili del fuoco di via De Warthema su iniziativa del Distretto socio-sanitario di Rimini.

L’anno nuovo segnerà l’inizio dei lavori di riqualificazione e miglioramento dello Stadium di Rimini, consentendo la sua trasformazione in un contenitore moderno con servizi potenziati. Questo investimento di oltre 4 milioni permetterà di ampliare il numero e le giornate di manifestazioni ospitate dalla struttura, che diventerà un punto di riferimento per la musica nazionale e internazionale, nonché per eventi e competizioni sportive durante tutto l’anno.

Nell’estate partiranno i lavori per la seconda fase del Metromare, che collegherà la stazione centrale di Rimini con il quartiere fieristico. Secondo il Pnrr, il completamento di questa infrastruttura è previsto entro il 30 giugno 2026, con un finanziamento complessivo di 60 milioni di euro. Nel 2024, Start Romagna acquisterà nuovi autobus elettrici per 7 milioni di euro, che innovazione la rete di trasporto pubblico nella zona turistica nord, in particolare sulla linea 4. Infine, è in fase di progettazione esecutiva il centro sportivo nell’ex area Ghigi, che comprenderà 7 campi da calcio, un campo polifunzionale e una pista ciclo podistica. L’obiettivo è avviare i lavori entro il 2024 e completarli entro il 30 giugno 2026.

“Il 2024 rappresenterà un anno decisivo per l’utilizzo delle risorse, che ammontano a oltre 110 milioni di euro, ottenute attraverso i progetti candidati ai bandi del Pnrr – afferma l’assessora al Pnrr Roberta Frisoni – Queste opere daranno un notevole impulso all’innovazione e allo sviluppo urbano e sociale del territorio, includendo il progresso del Parco del Mare, il potenziamento delle strutture sportive, le nuove scuole e il trasporto pubblico. Questi interventi si integrano con gli importanti investimenti dell’Amministrazione, resi possibili grazie alla solidità di pianificazione e bilancio. Attualmente, stiamo aspettando che il Governo chiarisca la copertura delle risorse destinate al Parco del Mare sud, ma nel frattempo abbiamo deciso di procedere e accelerare la realizzazione di queste opere di grande importanza per l’innovazione di Rimini”.