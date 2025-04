Rimini. Ordinanza a seguito dell’incendio del capannone a Torre Pedrera: Misure cautelative a tutela della salute pubblica

A seguito dell’incendio verificatosi il 15 gennaio 2025 presso l’immobile ad uso deposito a Torre Pedrera, in Via Beltrami, il Comune di Rimini, su indicazione dell’azienda Usl, ha emesso un’ordinanza sindacale, contingibile e urgente, per l’adozione di misure cautelative a tutela della salute pubblica.

Nel provvedimento, firmato dal sindaco, viene raccomandato di tenere chiuse le porte e viene posto il divieto di utilizzo di condizionatori o qualsiasi altro dispositivo meccanico che introduca aria esterna all’interno degli edifici. Inoltre, si raccomanda agli abitanti della zona, ai lavoratori delle aziende limitrofe e ai passanti di non sostare all’aperto in prossimità del capannone.

Contestualmente, l’ordinanza impone al proprietario del capannone di procedere nel più breve tempo possibile alla tempestiva messa in sicurezza e, qualora venisse confermata la presenza di fibre di amianto dall’esito del campionamento già effettuato da Arpae, alla bonifica di tutte le aree interessate tramite una ditta specializzata.

