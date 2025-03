Rimini ospita un ciclo di conferenze sulla storia dell’Adriatico: l’intervento di Egidio Ivetic

La città di Rimini si prepara ad accogliere un importante ciclo di conferenze, dal titolo “Rimini crocevia fra Oriente e Occidente”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Questo programma, curato dallo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi, si propone di esplorare le profonde connessioni storiche e culturali che uniscono la città romagnola e l’altra sponda dell’Adriatico.

Il primo incontro avrà luogo domani, 22 marzo 2025, alle ore 17:30, presso la Sala della Cupola della Fondazione Cassa di Risparmio. Il protagonista dell’incontro sarà Egidio Ivetic, professore ordinario di Storia moderna all’Università di Padova, che offrirà una conferenza dal titolo “L’Adriatico: una storia di divisioni e nuove integrazioni”.

Un mare di conflitti e connessioni

Il tema centrale dell’intervento di Ivetic riguarda l’Adriatico, un mare considerato da molti un piccolo Mediterraneo, che ha rappresentato nel corso dei secoli una zona di passaggio e di incontro tra civiltà. Un mare che, pur essendo fisicamente contenuto, ha visto intrecciarsi e sovrapporsi confini politici, religiosi e culturali, dando vita a una complessa stratificazione di tradizioni, lingue e modelli di vita.

Nella conferenza, Ivetic esplorerà il concetto di Adriatico come una storia condivisa tra le sue sponde, superando la visione tradizionale di una divisione “centro-periferia” imposta dalle dinamiche politiche e culturali nazionali. L’Adriatico, infatti, non è più solo un confine tra mondi diversi, ma sta diventando un’eredità comune e transnazionale, destinata a definire il futuro di una regione che punta a integrarsi sempre di più.

Il professore sottolinea come la chiave per un futuro prospero per l’Adriatico risieda nelle integrazioni tra le sue sponde, un aspetto che andrà a beneficiare di collaborazioni più strette, stimolando un dialogo continuo tra i paesi rivieraschi.

Egidio Ivetic: un esperto della storia mediterranea

Egidio Ivetic, nato a Pola nel 1965, è un’autorità riconosciuta nel campo della storia moderna, con particolare attenzione alla storia dei Balcani e alla storia della civiltà veneziana. Laureato in Storia moderna e con un dottorato di ricerca in Storia, ha insegnato in diverse università e ha collaborato a numerosi progetti internazionali. Il suo lavoro si concentra sul Mediterraneo, un’area che promuove come campo di studio e di insegnamento accademico.

Ivetic ha ricoperto anche ruoli di rilievo nell’ambito delle relazioni internazionali, partecipando come rappresentante dell’Università di Padova in diverse iniziative europee, tra cui il Coimbra Group e l’Euro-regione Adriatico-Ionio. Il suo intervento rappresenta un’occasione unica per approfondire la storia e il futuro dell’Adriatico, un mare che continua a giocare un ruolo cruciale nelle dinamiche geopolitiche e culturali.

Dettagli dell’evento

L’incontro si terrà domani pomeriggio, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ma è necessaria la prenotazione tramite il sito ufficiale della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, all’indirizzo www.fondcarim.it.

Questo evento segna l’inizio di un ciclo di conferenze che vedranno altri esperti trattare temi affini, analizzando l’Adriatico non solo come un mare di passaggio, ma come un crocevia fondamentale tra culture, popoli e storie.