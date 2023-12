Rimini. Pacchetti abbonamento natalizi al Cinema: Fulgor e Settebello offrono esperienze cinematografiche uniche

Questa stagione natalizia, i cinema Fulgor e Settebello di Rimini trasformano la passione per il cinema in un regalo ideale. Con tre pacchetti abbonamento diversi, gli appassionati di cinema hanno l’opportunità unica di godersi una varietà di film sotto l’albero di Natale.

“I tre pacchetti abbonamento offrono flessibilità e valore per ogni tipo di cinefilo:

Abbonamento Duo: Con soli 16 euro, questo pacchetto include 2 ingressi validi per tutti i film in programmazione sia al Fulgor che al Settebello, esclusi gli eventi della domenica mattina e speciali.

Abbonamento Cinefili: Per 30 euro, gli amanti del cinema possono godersi 5 ingressi per le rassegne cinefile del lunedì e del martedì sera, un’offerta esclusiva per i titoli più amati dai veri appassionati.

Abbonamento Cinema: Con 10 ingressi a 60 euro, questo pacchetto è l’opzione ideale per chi desidera immergersi completamente nel mondo del cinema, valido per tutti i film in programmazione, ad eccezione delle rassegne, della domenica mattina e degli eventi speciali.”

Al Cinema Fulgor, i festeggiamenti per l’arrivo del 2024 includono un brindisi di mezzanotte seguito dall’anteprima di ‘Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki, un viaggio emozionante nella storia giapponese. Il Cinema Settebello ospita la rassegna Cinebaby con la proiezione di ‘La carica dei 101’ e conclude il ciclo festivo con una colazione speciale e la proiezione di ‘Ladyhawke’ e ‘Le streghe di Eastwick’.

I pacchetti abbonamento dei cinema Fulgor e Settebello rappresentano un’idea regalo originale e significativa per questa stagione festiva. Una sorpresa perfetta per gli amanti del cinema che desiderano vivere esperienze uniche e indimenticabili.