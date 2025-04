Rimini. Parco del mare. Approvato il progetto per il nuovo parcheggio nell’area cortilizia dell’ex colonia Murri. Previsti 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori

Via libera dalla giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico economica per il nuovo parcheggio nell’area delle pertinenze dell’ex colonia Murri. Mentre sono in corso di completamento i lavori che riguardano il tratto 6 del Parco del Mare (tra piazzale Gondar e viale Siracusa), avanza in parallelo il progetto che porterà alla realizzazione di un nuovo spazio per la sosta, destinato a migliorare l’accessibilità e la fruizione dell’intero comparto.

L’intervento prevede l’utilizzo di una parte dell’area cortilizia dell’ex Colonia di Bellariva per la creazione di un parcheggio capace di ospitare 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori per un totale complessivo di 305 posteggi a disposizione della cittadinanza e dei visitatori. L’area, attualmente nella disponibilità del curatore fallimentare dell’ex colonia, è oggetto di un contratto di locazione sottoscritto dal Comune, per l’utilizzo a parcheggio limitatamente al periodo estivo nell’attesa della partenza di un progetto di riqualificazione dell’area della colonia Murri.

L’intervento sarà realizzato garantendo un’attuazione rispettosa dell’ambiente circostante, dunque non invasivo e adottando scelte ecosostenibili, sia rispetto ai materiali e alle tecnologie impiegate nella costruzione, sia per la collocazione dei posti auto che terrà conto della presenza di diversi pini marittimi e degli opportuni accorgimenti agronomici. L’intervento dovrà in ogni caso garantire il rispetto del vincolo della tutela paesaggistica che insiste nelle aree di pertinenza della colonia.

Una volta completato il percorso di progettazione, si potrà avviare i lavori che permetteranno di mettere a disposizione la nuova area di sosta per l’avvio di luglio.

Comune di Rimini