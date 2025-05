Rimini. Parco del Mare, già pienamente accessibile la spiaggia nel tratto tra Marebello e Rivazzurra

Per l’estate a disposizione un playground per il basket a tre e l’area giochi.

Si avviano verso il completamento i lavori per il nuovo tratto del Parco del Mare, l’intervento di rigenerazione e trasformazione urbana che in questi mesi sta interessando la porzione di lungomare compresa tra viale Siracusa e i giardini intitolati ad Artemisia Gentileschi, tra Marebello e Rivazzurra. Un’opera che si propone in continuità con l’intervento che ad oggi ha consentito di riqualificare sotto il profilo architettonico, ambientale e di servizi quasi dieci chilometri di waterfront, a nord tra Torre Pedrera e Rivabella e a sud, con i tratti già completati tra Marina Centro e Miramare.

Questa settimana si procederà con la posa delle rampe e delle scale di accesso definitive agli oltre venti stabilimenti balneari presenti, oggi già comunque pienamente raggiungibili in sicurezza grazie agli accessi pedonali predisposti nelle scorse settimane, allestiti in concomitanza dei ponti di primavera per favorire la raggiungibilità della spiaggia.

Di pari passo avanza il completamento delle vie di accesso dai viali delle Regine verso il mare: entro qualche giorno saranno tutte fruibili (ad eccezione di un paio di vie che resteranno a servizio delle ultime fase di cantiere), in modo da rendere totalmente accessibile il collegamento tra spiaggia, Parco del Mare e la fascia alberghiera e viaria. Un collegamento garantito già nelle fasi di cantiere, grazie al coordinamento tra le ditte e gli operatori privati. In via di completamento anche la passerella in deck, mentre per la prossima settimana è programmata la posa delle piastrelle in gres, ultimo step sostanziale verso la piena disponibilità del Parco.

Avanza anche l’allestimento delle dotazioni. Per l’estate infatti sarà attrezzata l’area dedicata allo sport e all’attività ludica, a disposizione di tutti, all’altezza dei bagni 102/103: è previsto un campo da basket a tre, oltre a giochi e installazioni dedicati ai più piccoli, mentre poco più avanti sarà allestita un’isola per il fitness.

Sempre nelle prossime settimane è prevista l’attivazione della fontana ornamentale nel precedente tratto di Parco del Mare (tratto 6, da piazzale don Ugolini a viale Siracusa) completato lo scorso anno.

