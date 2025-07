Rimini, parte il nuovo progetto di accoglienza urbana per fiere e grandi eventi: ledwall, banner e una scritta gigante per promuovere la città

Rimini si rifà il look in occasione delle sue più importanti manifestazioni fieristiche grazie al nuovo Progetto Speciale di Promozione lanciato dal Comune di Rimini in collaborazione con Italian Exhibition Group (IEG) e Visit Rimini. L’obiettivo: valorizzare la città come vetrina d’eccellenza e destinazione turistica attraverso una serie di interventi di accoglienza urbana legati alle cinque principali fiere ospitate nel corso dell’anno.

La Giunta comunale ha approvato l’iniziativa, che punta a rafforzare l’identità fieristica di Rimini anche al di fuori del quartiere espositivo, coinvolgendo luoghi simbolici del centro urbano in un’azione coordinata di comunicazione visiva, accoglienza e promozione culturale. Le fiere interessate dal progetto saranno:

SIGEP (gennaio)

KEY – The Energy Transition Expo (marzo)

Rimini Wellness (maggio/giugno)

TTG Travel Experience (ottobre)

ECOMONDO (novembre)

City dressing, installazioni e segnaletica urbana: Rimini come brand

Tra le azioni previste figurano:

Gonfaloni bifacciali e banner verticali personalizzati , installati lungo il percorso che collega la stazione ferroviaria all’ingresso della Fiera e in altri punti strategici della città;

Proiezioni su ledwall con messaggi promozionali coordinati con il calendario fieristico;

Una grande scritta luminosa “Rimini”, già installata in prossimità della stazione, che con i suoi 5 metri di larghezza e le lettere tutte diverse l’una dall’altra, vuole trasmettere l’idea di una città inclusiva, accogliente e ricca di proposte per ogni tipo di visitatore.

Un’installazione, questa, che è già diventata meta popolare per selfie e foto ricordo, complice anche la sua posizione strategica nel piazzale con giochi d’acqua, ideale per accogliere i visitatori con un saluto spettacolare.

Una promozione “diffusa” e gratuita per la città

Il progetto ha una durata biennale e prevede la possibilità, nei periodi non coperti dagli eventi fieristici, di ospitare campagne promozionali istituzionali del Comune. Il tutto a costo zero per l’amministrazione, grazie a un virtuoso modello di collaborazione pubblico-privato che unisce turismo, cultura e marketing urbano.

Con questo intervento, Rimini si conferma una città capace di investire nella propria immagine e attrattività in chiave contemporanea, trasformando ogni arrivo in stazione in un’occasione di scoperta e promozione del territorio.